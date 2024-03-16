МИД РФ: Киев усилил террористические атаки из-за выборов в России

Киев усилил террористические действия в связи с президентскими выборами в России, чтобы выпросить еще больше финансовой помощи и вооружений у западных кураторов. Об этом на своем официальном сайте сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России.

«Непрекращающиеся обстрелы Вооруженных сил Украины … имеют целью срыв процесса волеизъявления мирного населения и запугивание людей. Совершившие их лица понесут суровое и неотвратимое наказание», — отметили в МИД.

В министерстве напомнили, что за последнюю неделю киевские неонацисты подвергли артобстрелам и атакам с беспилотников жилые кварталы Донецка, а также Курскую и Белгородскую области. В результате их действий пострадали 18 человек, четверо из которых не выжили.

