Концерт певца Малинина отменили в российском городе

«КП»: в Воронеже отменили концерт Александра Малинина

Выступление певца Александра Малинина, запланированное на 22 апреля в Воронежском концертном зале, отменили. Об этом сообщает «КП-Воронеж» со ссылкой на организаторов концерта.

Причина отмены мероприятия не уточняется.

Ранее глава комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов потребовал отмены концертов певцов Анны Дзюбы, более известной как Анна Асти, и Александра Малинина в Саратове. Причиной послужило отсутствия у артистов четко выраженной позиции по поддержке специальной военной операции.