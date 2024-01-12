В российском городе потребовали отменить концерты Анны Асти и Малинина

Депутат Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти и Малинина в Саратове

Глава комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов (ЕР) потребовал отмены в Саратове концертов артистов Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) и Александра Малинина из-за отсутствия четкой позиции по поддержке специальной военной операции (СВО). Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметил Грибов, 26 марта российский город собирается посетить Анна Асти — «одна из героинь "голой вечеринки" Ивлеевой в клубе "Мутабор"», которая «ни разу не высказалась в поддержку проведения специальной военной операции».

Кроме того, указал депутат, на 6 февраля в Саратове запланировано выступление «еще одного исполнителя родом из Украины — Александра Малинина (настоящая фамилия Выгузов), постоянно проживающего в Германии». Он напомнил, что Малинин «исполнял гимн бандеровцев "Червона Калина"», за что до сих по не извинился и никак не обозначил свою позицию по СВО.

«Необходимо запретить предоставлять саратовские сцены для таких артистов. Нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релокантам», — потребовал Грибов.

Ранее омские казаки потребовали от местного Минкульта отменить концерт певицы Лолиты Милявской из-за ее участия в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

Позже Министерство культуры Омской области заявило, что договор на предоставление зала на планировавшийся 27 марта концерт в Омской филармонии подписан не был. Это, а также отсутствие продаж билетов в кассах филармонии якобы и стало причиной отмены.

Лолита, комментируя отмену концерта, указала, что вынесшие решение об отмене выступления лишают доходов как минимум 50 человек, задействованных в его организации.