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04:15, 16 марта 2024Силовые структуры

Крымчанина осудили на 18 лет за переход на сторону ВСУ

Служащего в войсках ПВО ВСУ крымчанина заочно осудили на 18 лет за госизмену

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Верховный суд Крыма заочно осудил за госизмену россиянина, который вступил и продолжает служить в радиотехнической бригаде ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Его приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Отмечается, что перед тем, как вступить в украинскую армию, мужчина прошел специальную подготовку и получил огнестрельное оружие.

«От органов предварительного следствия подсудимый скрылся, объявлен в розыск», — уточняется в сообщении. По решению суда, срок наказания подсудимого будет считаться с момента его задержания. Наказание включает 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год 9 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд в Карелии назначил 9 лет студенту Андрею Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену и призывы воевать за ВСУ. Подозреваемый признал свою вину на закрытом процессе.

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      Александра Синицына
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