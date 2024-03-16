Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 16 марта 2024Мир

Лавров заявил о решении оставшихся от Украины проблем Крыма

Лавров: многие доставшиеся в наследство от Украины проблемы Крыма решены

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С момента возвращения Крыма в состав России в регионе удалось решить многие проблемы, доставшиеся «в наследство» от Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По словам главы МИД, в Крыму реализованы и продолжают осуществляться масштабные проекты, способствующие возрождению и обновлению полуострова, его дальнейшему встраиванию в политико-правовое и социально-экономическое пространство страны и повышению качества жизни населения.

Лавров также подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, и вопрос о его принадлежности закрыт. Он отметил, что у жителей полуострова имеются четкие перспективы дальнейшего развития региона и они «могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом».

Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России уничтожили 300 бойцов «Кракена». По ним ударили бомбой весом 1,5 тонны

      Россиян предупредили о связанной с погашением большого кредита сложности

      Лавров заявил о решении оставшихся от Украины проблем Крыма

      Раскрыта тайная карта Петербурга

      Россиянин предотвратил кражу 46 миллионов рублей из чужого авто и попал на видео

      Лавров назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым

      Шкаф Ивлеевой продадут и направят деньги на СВО

      Глава Херсонской области заявил об уничтожении сил ВСУ на правом берегу Днепра

      В Африке объявился сын Илона Маска

      Тренер одной фразой ответила критиковавшей еду на базе сборной России гимнастке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше