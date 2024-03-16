Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 16 марта 2024Россия

МЧС опровергло сообщения о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

МЧС Белгородской области опровергло сообщения о готовящейся эвакуации жителей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

МЧС Белгородской области опровергло сообщения о готовящейся эвакуации местных жителей. Об этом говорится на официальном сайте регионального управления ведомства.

Представители МЧС рассказали, что жителям Белгородской области начали поступать звонки от лиц, которые представляются сотрудниками ведомства и оповещают о якобы предстоящей эвакуации.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком!» — заявили в ведомстве и уточнили, что сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан.

Жителей Белгородской области призвали доверять только информации на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Ранее 16 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта на территории Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что никто из жителей не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Возможность Украины вернуть утраченные территории оценили

      Жителей Белгорода оповестили о ракетной опасности

      Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву

      Житель Белгорода чудом избежал смерти при обстреле города ВСУ и попал на видео

      МЧС опровергло сообщения о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

      В России нашли «гигантский космический корабль»

      Памфилова отреагировала на обращения о возможных нарушениях на выборах

      Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик

      Французы раскритиковали актрису за поддержку предложения Макрона помочь Украине

      Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше