МЧС опровергло сообщения о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

МЧС Белгородской области опровергло сообщения о готовящейся эвакуации жителей

МЧС Белгородской области опровергло сообщения о готовящейся эвакуации местных жителей. Об этом говорится на официальном сайте регионального управления ведомства.

Представители МЧС рассказали, что жителям Белгородской области начали поступать звонки от лиц, которые представляются сотрудниками ведомства и оповещают о якобы предстоящей эвакуации.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком!» — заявили в ведомстве и уточнили, что сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан.

Жителей Белгородской области призвали доверять только информации на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Ранее 16 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта на территории Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что никто из жителей не пострадал.