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14:37, 16 марта 2024Россия

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: под обстрел ВСУ попали 3 населенных пункта

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три населенных пункта на территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, под украинский обстрел с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попал поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Уточняется, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия, в результате чего оказались повреждены кровля и вентиляция одного из корпусов. Пострадавших нет.

Кроме того, атаке ВСУ подверглись окраина села Колотиловка Краснояружского района и город Грайворон. Повреждены линии электропередач, никто из жителей не пострадал.

Ранее Гладков заявил о потере двух человек при новом обстреле со стороны ВСУ.

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      Олеся Мицкевич
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