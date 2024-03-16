Макрон заявил, что Франция не выступает с наступательными инициативами против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался выступать с наступательными инициативами против России. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук.

По словам политика, его страна не будет идти путем эскалации, чтобы избежать войны, однако Париж готов заявить, что у него нет лимитов, он намерен реагировать в зависимости от действий Москвы.

«Украинцы на выходе из войны должны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры про постоянный мир. Но я пока что не иду с наступательными инициативами», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции не стал проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной, указав, что целью Парижа является обеспечение стабильного мира в Европе.

Макрон также заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине. Он отметил, что нужно усилить обороноспособность Украины, но при этом выйти на устойчивый мир и справедливый мир.

