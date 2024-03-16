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22:55, 16 марта 2024Мир

Макрон отказался выступать с наступательными инициативами против России

Макрон заявил, что Франция не выступает с наступательными инициативами против РФ
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lorenz Huter / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался выступать с наступательными инициативами против России. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук.

По словам политика, его страна не будет идти путем эскалации, чтобы избежать войны, однако Париж готов заявить, что у него нет лимитов, он намерен реагировать в зависимости от действий Москвы.

«Украинцы на выходе из войны должны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры про постоянный мир. Но я пока что не иду с наступательными инициативами», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции не стал проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной, указав, что целью Парижа является обеспечение стабильного мира в Европе.

Макрон также заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине. Он отметил, что нужно усилить обороноспособность Украины, но при этом выйти на устойчивый мир и справедливый мир.

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      Марина Совина
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