Мать 15-летней звезды «Слова пацана» пожаловалась на назойливых поклонниц сына

Мать 15-летнего актера Леона Кемстача рассказала о назойливых поклонницах сына

Мать 15-летнего российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леона Кемстача пожаловалась на преследования сына назойливыми поклонницами. Об этом Лаура Кемстач сообщила в интервью Лоле Шурыгиной, доступном на YouTube.

Женщина поведала, что молодому артисту тяжело от внимания и ответственности. «Он даже сейчас говорит: "Я как будто лишился детства"», — рассказала родительница исполнителя роли Пальто в проекте.

Героиня интервью отметила, что ее сын жалуется на то, что не может просто выйти и подурачиться с пацанами, так как постоянно находится под прицелами камер фанаток. «Он ест где-нибудь, а его снимают», — подчеркнула мать звезды.

Ранее Леон Кемстач рассказал, как съемки изменили его жизнь и его самого. «Кардинально я стал значимым человеком в медиасфере, а если про меня внутри — повзрослел, наверное, стал ответственно подходить к жизни», — заявил Кемстач. Он также отметил, что теперь стал более точно понимать, с какими людьми стоит общаться, а каких лучше избегать.