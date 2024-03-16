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21:48, 16 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о нехватке мужчин призывного возраста в селах Украины

WP заявила о нехватке мужчин призывного возраста в ряде сел на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В некоторых населенных пунктах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста. На фоне нехватки солдат в зоне боевых действий вербовщики приглашают всех возможных кандидатов, написала газета Washington Post.

По данным журналистов, в селе Макив на юго-востоке Украины почти не осталось мужчин призывного возраста. «А те, кто остались, опасаются, что их призовут в любую минуту», — отметили авторы WP.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что из-за усиления мобилизации на Украине увеличивается число бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ), сдающихся в плен. По его словам, многие украинцы не хотели воевать, и если им предоставляется возможность сдаваться в плен на нормальных, гуманных условиях, то они это делают.

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      Марина Совина
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