Стало известно о нехватке мужчин призывного возраста в селах Украины

WP заявила о нехватке мужчин призывного возраста в ряде сел на Украине

В некоторых населенных пунктах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста. На фоне нехватки солдат в зоне боевых действий вербовщики приглашают всех возможных кандидатов, написала газета Washington Post.

По данным журналистов, в селе Макив на юго-востоке Украины почти не осталось мужчин призывного возраста. «А те, кто остались, опасаются, что их призовут в любую минуту», — отметили авторы WP.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что из-за усиления мобилизации на Украине увеличивается число бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ), сдающихся в плен. По его словам, многие украинцы не хотели воевать, и если им предоставляется возможность сдаваться в плен на нормальных, гуманных условиях, то они это делают.