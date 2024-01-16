В России заметили рост числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Военный эксперт Живов: бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за мобилизации

Число сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло, утверждает политолог, военный эксперт Алексей Живов. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что это связано с усилением мобилизации на Украине.

«Сейчас все больше бойцов ВСУ сдаются в плен, выбирают жизнь, потому что многие из военнослужащих ВСУ были насильно мобилизованы в армию, и воевать не хотели, не собираются и не умеют. Если им предоставляется возможность сдавать в плен на нормальных, гуманных условиях, то, конечно, они это делают», — заметил эксперт, отметив при этом, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ сдаются в плен редко.

Насильно мобилизованных используют просто как штурмовое мясо, как одноразовый материал, что, естественно, никому мотивации не приносит. ВСУ берегут свои кадровые части, свой офицерский и сержантский состав, костяк армии, а вот для штурма используют всех, кого не жалко Алексей Живов политолог, военный эксперт

Он также подчеркнул деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные группировки «Запад» пленили бойцов Вооруженных сил Украины во время штурма их позиций на купянском направлении. Сообщалось, что украинские военные сдали позиции без сопротивления, а штурмовики оказали помощь раненным солдатам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации.