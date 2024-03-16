На Украине российскую артиллерию назвали будто «сорвавшейся с цепи»

Экс-генерал ВСУ Кривонос: РФ наносит удары по ВСУ в ДНР из всех видов артиллерии

ВС России наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) из всех видов артиллерии. Об этом рассказал бывший генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире местного телеканала «Прямой».

«Артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они (бойцы ВСУ — прим. «Ленты.ру») сказали. Начиная от ствольной артиллерии и заканчивая реактивной», — добавил Кривонос.

Также отставной генерал отметил, что у ВС РФ на вооружении числится достаточное количество артиллерийских установок для того, чтобы не просто вести массированный огонь по противнику, но и быстро стягивать резервы к нужным участкам в зоне боевых действий.

«Это не паника, это констатация факта», — подчеркнул Сергей Кривонос.

Ранее в Киеве признали трехкратное превосходство российской армии над ВСУ в тяжелой артиллерии. Войска ВС России каждый день используют тяжелый калибр в 2-3 раза чаще, чем украинские, такие данные привел советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.