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12:36, 16 марта 2024Моя страна

На улицах российского города заметили священных животных

Фото: Unsplash

Местные жители заметили на улицах Буя священных животных. Соответствующие ролики публикует портал K1News.

Очевидцы запечатлели коров, которые свободно прогуливались по тротуарам в российском городе. «Почему коровы ходят просто так, одни. Улица Парижской коммуны. Хозяева коров, примите меры!» — возмутился автор видео Александр в описании к публикации.

В то же время зрителей развеселил пост мужчины, о чем они писали в многочисленных комментариях. «Священные животные Буя», «Контактный зоопарк прямо у дома», «Зато дети узнают, как выглядят коровы», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что россиянин на Камчатке сделал специальную «чесалку для жопы медведя» из пластикового коврика. Охотинспекторы часто прикрепляют коврики к деревьям, чтобы медведи могли как следуют почесаться и избавиться от надоедливых насекомых.

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      Карина Черных
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