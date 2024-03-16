На улицах российского города заметили священных животных

Местные жители заметили на улицах Буя священных животных. Соответствующие ролики публикует портал K1News.

Очевидцы запечатлели коров, которые свободно прогуливались по тротуарам в российском городе. «Почему коровы ходят просто так, одни. Улица Парижской коммуны. Хозяева коров, примите меры!» — возмутился автор видео Александр в описании к публикации.

В то же время зрителей развеселил пост мужчины, о чем они писали в многочисленных комментариях. «Священные животные Буя», «Контактный зоопарк прямо у дома», «Зато дети узнают, как выглядят коровы», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что россиянин на Камчатке сделал специальную «чесалку для жопы медведя» из пластикового коврика. Охотинспекторы часто прикрепляют коврики к деревьям, чтобы медведи могли как следуют почесаться и избавиться от надоедливых насекомых.