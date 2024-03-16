Наблюдатель из Италии отчитался о голосовании в ЛНР
Международные эксперты не выявили нарушений в первый день голосования на выборах президента России в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал иностранный наблюдатель из Италии, журналист Андреа Лучиди, передает ТАСС.
Лучиди подчеркнул, что голосование проходит по всем нормам международного права.
Отслеживали ход работы на избирательных участках в регионе, узнавали отношение местных жителей к выборам и общались с членами избирательной комиссии 15 марта делегаты из Индонезии, Греции, Италии и Сирии.
15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий лидер страны Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.