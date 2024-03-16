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13:23, 16 марта 2024Россия

Наблюдатель из Мексики похвалил одну особенность выборов президента России

Мексиканский наблюдатель заявил о преимуществе трехдневного голосования

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Мексиканский наблюдатель за выборами президента России похвалил одну особенность голосования. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор Навор Альберто Рохас Мансера назвал трехдневное голосование преимуществом российской избирательной системы. По его словам, такое решение дает избирателям больше времени, чтобы определиться с выбором.

Ранее о прибытии Рохаса Мансеры в качестве наблюдателя от Мексики сообщил посол этой страны в России Эдуардо Вильегас Мехиас.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Голосование завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00 по местному времени.

Ранее в Тобольске уроженец Таджикистана попытался сорвать голосование на избирательном участке с помощью петарды. По словам задержанного, мошенники уговорили его оформить на себя кредиты на сумму почти два миллиона рублей и после получения денег предложили ему вернуть все деньги в обмен на срыв голосования.

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      Алан Босиков
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