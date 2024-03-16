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11:54, 16 марта 2024Россия

В России студент попытался сорвать голосование на одном из участков и пострадал

BAZA: уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Тобольске уроженец Таджикистана попытался сорвать голосование на избирательном участке с помощью петарды, сообщает Telegram-канал Baza.

Со студентом связался неизвестный и уговорил его взять несколько кредитов на общую сумму почти два миллиона рублей. Затем ему пообещали разобраться с долгом. В обмен на это молодой человек должен был устроить взрыв в одном из избирательных участков.

Придя в один из открывшихся в городе участков, студент поджег петарду, после чего прогремел взрыв, в результате которого пострадал сам нарушитель общественного спокойствия. Студент получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. Его задержали.

На фоне попыток сорвать выборы, зафиксированных в ряде российских городов, в Госдуме предложили ужесточить наказание за совершение преступления, предусмотренного статьей 141 Уголовного кодекса («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Изменения пообещали подготовить в ближайшее время.

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      Алан Босиков
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