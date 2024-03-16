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18:08, 16 марта 2024Россия

Наблюдатель из США обвинил западные СМИ во лжи о России

Наблюдатели за выборами из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Наблюдатели за выборами президента России из США и ЮАР обвинили западные СМИ в распространении лжи. О том, в чем именно увиденное ими отличается от картины, которую на Западе пытаются выдать за реальное положение дел, они рассказали РИА Новости.

Профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик заявил, что Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Американец отметил, что приходящие на избирательные участки люди выглядят счастливыми, а блокпостов на улицах почти не видно.

Сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле добавил, что потребитель западных СМИ рискует получить «настоящий разрыв шаблона», если столкнется с реальностью, которая, по его словам, «сильно не совпадает с тем, что вам вдалбливали».

Выборы президента России проходят в России с 15 марта. Голосование завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.

Ранее наблюдатель из Мексики похвалил одну особенность президентских выборов в России. По его словам, таким отличием является трехдневное голосование. Наблюдатель заявил, что такое решение предоставляет избирателям больше времени на принятие решения.

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      Алан Босиков
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