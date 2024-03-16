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14:25, 16 марта 2024Мир

Названа причина неспособности ВСУ противостоять армии России

ZDF: ВСУ не могут отвечать на атаки армии России из-за нехватки боеприпасов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские войска не способны противостоять армии России из-за нехватки боеприпасов. Об этом рассказали немецкому телеканалу ZDF солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из собеседников телеканала объясняет нехваткой снарядов большие потери украинских войск.

Украинский боец отметил эффективность российских барражирующих боеприпасов, в частности, дронов «Ланцет». «Одновременно прилетает два или три. Сейчас именно "Ланцеты" бьют по нашей артиллерии», — пояснил он.

Ранее на Украине рассказали о «сорвавшейся с цепи» российской артиллерии. По словам бывшего генерала ВСУ Сергея Кривоноса, по украинским войскам беспрерывно бьет как ствольная, так и реактивная артиллерия. Предвидя критику своих слов, Кривонос заявил, что не распространяет панические настроения, а говорит о реалиях на линии боевого соприкосновения.

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      Алан Босиков
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