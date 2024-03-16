ZDF: ВСУ не могут отвечать на атаки армии России из-за нехватки боеприпасов

Украинские войска не способны противостоять армии России из-за нехватки боеприпасов. Об этом рассказали немецкому телеканалу ZDF солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из собеседников телеканала объясняет нехваткой снарядов большие потери украинских войск.

Украинский боец отметил эффективность российских барражирующих боеприпасов, в частности, дронов «Ланцет». «Одновременно прилетает два или три. Сейчас именно "Ланцеты" бьют по нашей артиллерии», — пояснил он.

Ранее на Украине рассказали о «сорвавшейся с цепи» российской артиллерии. По словам бывшего генерала ВСУ Сергея Кривоноса, по украинским войскам беспрерывно бьет как ствольная, так и реактивная артиллерия. Предвидя критику своих слов, Кривонос заявил, что не распространяет панические настроения, а говорит о реалиях на линии боевого соприкосновения.