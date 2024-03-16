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15:50, 16 марта 2024Россия

Названо число проголосовавших на выборах президента России в Москве

Порядка 4 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Порядка четырех миллионов человек проголосовали на выборах президента России в Москве по состоянию на 15:00. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Электронно проголосовали около трех миллионов человек, бумажный бюллетень предпочли почти миллион избирателей.

«Голосование проходит в штатном режиме. На протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня на большинство участков приходит большое количество избирателей. Выборы президента России — важнейшее событие в жизни нашей страны и в жизни каждого из нас. Уверен, что горожане не останутся в стороне и обязательно проголосуют», — заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Одна из наблюдателей Общественного штаба Анастасия Зуева рассказала, что чаще всего москвичи выбирают терминалы электронного голосования (ТЭГ).

Ковалев сообщил, что атаки на систему дистанционного электронного голосования продолжаются, в том числе с использованием ботнет-сетей. Все они успешно отражены. Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, что были зафиксированы случаи, когда получали звонки и СМС-сообщения на тему выборов от мошенников.

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