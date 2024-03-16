Новостройки в Москве подешевели

Квадратный метр в новостройках Москвы подешевел на 2,2 %

За последний месяц средняя цена квадратного метра в новостройках снизилась только в трех городах России, в том числе в Москве. О том, что новое жилье в столице подешевело, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Снижение средней стоимости «квадрата» было зафиксировано в Москве — на 2,2 процента, Санкт-Петербурге — на 2,1 процента и Краснодаре — на 0,8 процента. По словам экспертов, на цену влияют несколько факторов. Среди них — повышенный интерес к квартирам в домах на финальной стадии готовности, которые быстро раскупают, что ведет к снижению доли объектов с более дорогим «квадратом». Второй фактор — рост числа покупателей, которые приобретают не стартовое жилье, а улучшают свои жилищные условия. Они выбирают большие квартиры, метр в которых дешевле.

На рынки Москвы и Санкт-Петербурга также повлияло снижение лимитов по льготной ипотеке, которое стало стимулом для коррекции. «Плюс банки стали отменять комиссии за выдачу льготных кредитов, которые застройщики были бы вынуждены заложить в стоимость квартир», — добавил ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

Ранее эксперты по недвижимости предсказали взлет спроса на новостройки в России.