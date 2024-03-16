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15:04, 16 марта 2024Россия

Открытое горение на НПЗ в Самарской области ликвидировали

Пожар после атаки беспилотника на НПЗ в Самарской области ликвидировали

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Пожар, произошедший на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода (СНПЗ) в Самарской области в результате атаки украинского беспилотника, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на МЧС региона, передает «Интерфакс».

«По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09:03 на месте пожара объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 13:25 объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в пресс-службе.

Утром в субботу, 16 марта, на территории Сызранского НПЗ в Самарской области произошел пожар. Позже губернатор региона Дмитрий Азаров заявил об атаке украинских беспилотников на НПЗ.

«В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — рассказал Азаров.

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      Анастасия Астахова
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