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16:43, 16 марта 2024Россия

Памфилова назвала кураторов портящих бюллетени зеленкой россиян

Памфилова: портящим бюллетени зеленкой россиянам давали указания с Украины
Элла Памфилова

Элла Памфилова. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К выявленным на выборах президента России случаям порчи бюллетеней причастны Украина и европейские государства. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

16 марта проходит второй день выборов президента России.

Глава ЦИК указала, что все звонки с требованиями испортить бюллетени поступили из кол-центров, многие из которых были расположены на территории Украины.

По словам Памфиловой, за время проведения выборов серьезных нарушений зафиксировано не было. По ее словам, за отсутствием иных инцидентов сотрудникам избирательных комиссий приходится «шерстить мусор».

Ранее в Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. Депутат Яна Лантратова заявила, что законодатели в ближайшее время разработают новую редакцию соответствующей статьи уголовного кодекса. Новые положения закона можно было бы применять в отношении лиц, признанных виновными в попытке срыва выборов общественно опасным способом или действовавших в интересах иностранных государств, пояснила она.

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      Алан Босиков
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