RS: Запад должен подтолкнуть Киев к переговорам, пока не наступил крах Украины

Западные партнеры должны подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс, заявил журналист Коннор Эколс в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).

По его словам, западные лидеры должны задуматься о том, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться, что грозит крахом украинской армии и Украины как государства. «Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже», — призвал он.

Журналист указал на многочисленные проблемы Киева, которые делают победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможной. Он напомнил, что Украине не хватает вооружений, армия терпит провалы на поле боя, США затягивают с помощью. Кроме того, он указал на политические распри внутри страны.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер спрогнозировал, что Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше солдат.

