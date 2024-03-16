Pornhub приостановил деятельность в Техасе в знак протеста

Pornhub приостановил свою деятельность на территории американского штата Техас. Администрация порносайта приняла такое решение в знак протеста против закона о проверке возраста пользователей, сообщает NBC News.

Согласно закону о цифровых услугах, для предоставления доступа к контенту для взрослых сайты должны проверять возраст пользователей. В связи с невыполнением требований Техас подал иск против материнской компании Pornhub Aylo. В свою очередь администрация сайта посчитала поправки «неэффективными» и заблокировала доступ всем пользователям из Техаса.

Ограничение также распространилось на другие порносайты Aylo, включая Brazzers, YouPorn и Men.com. Представители компании заявили, что требования властей Техаса ставят под угрозу конфиденциальность несовершеннолетних и толкают пользователей к переходу на нелегальные сервисы.

Ранее российская порноактриса, известная как Sweetie Fox, возглавила рейтинг самых популярных звезд Pornhub.