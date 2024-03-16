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05:00, 16 марта 2024Мир

Политолог объяснил опасения стран Запада из-за результатов СВО

Политолог Леви: победа России будет означать культурное поражение Запада
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Победа России в украинском конфликте станет культурным поражением для Запада, считает политолог Дмитрий Леви. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что это может мотивировать некоторые страны, такие как Болгария, Молдавия отвернуться от европейского пути.

«Опасения России на Западе сейчас — это опасения того, что ты не до конца понимаешь партнера, который живет несколько другими ценностями, ожиданиями. Это мировоззренческий конфликт. Вопрос объективности претензий здесь не стоит — тут вопрос не критерий, а сложившегося имиджа, где русские — это такие "младшие европейцы", немножко варвары. В ближайшие десятилетия это никуда не денется. И окончание конфликта приведет к тому, что в Европе вновь будут созданы искусственные заградительные линии, чтобы разыграть карту "свой-чужой"», — сказал политолог.

Победа России, как считает Леви, будет воспринята Западом как культурное поражение, как приближение некой непонятной силы, непонятного государства к своей культурной границе. Кроме того, страны, привыкшие ориентироваться на европейскую культуру, могут отвернуться от этого пути, увидев другую альтернативу.

«Война для европейцев — это война за образ жизни, за самоидентичность, за набор своих ценностей. Не за экономику и рынки сбыта. Хотя они, конечно, тоже никуда не делись: зерно с развитием африканского континента превратилось в новое золото, вопрос питания, водных ресурсов для Европы и Азии — это вопрос следующего поколения. И Россия своевременно вступила в эту гонку», — добавил Леви.

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Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что исход конфликта на Украине будет решен до осени текущего года. Он предупредил, что победа России в конфликте приведет к серьезным последствиям для Штатов и «сложившейся системы союзов, выстроенных вокруг США и Европы».

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