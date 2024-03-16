Посол Антонов прокомментировал оскорбления со стороны Байдена

Посол Антонов: оскорбления со стороны Байдена демонстрируют бессилие властей США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипведомства заявил, что очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес российского главы Владимира Путина демонстрирует бессилие Вашингтона.

По словам Антонова, американская администрация терпит одно фиаско за другим.

«Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении похоронить двусторонние связи и нанести России "стратегическое поражение"», — прокомментировал дипломат.

15 марта Джо Байден во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил президента России Владимира Путина: «И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит».