Пострадавшим от лесных пожаров в Приморье пообещали компенсации

Глава Приморского края Кожемяко: потерявшие дом получат сертификаты на жилье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал компенсации тем, кто пострадал от лесных пожаров 15-16 марта. Его слова приводит ТАСС.

«Олег Кожемяко с вечера пятницы выехал на территории, где координирует тушение пожаров на местах. Также он заявил, что все потерявшие кров получат компенсации и сертификаты на новое жилье», — привела слова главы региона пресс-служба правительства Приморского края.

По словам Кожемяко, те, кто потеряли дом во время пожара, выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей, чтобы они могли купить предметы первой необходимости. Кроме того, им предоставят сертификат на покупку жилья в соответствие с площадью сгоревшего дома.

Ранее координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко предрек масштабные лесные пожары в России. Он заявил, что площадь возгораний может увеличиться из-за реформ в лесной отрасли и изменений климата.

