Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:30, 15 марта 2024Среда обитания

Масштабы грядущих лесных пожаров в России оценили

Эколог Ярошенко: лесные пожары 2024 года в РФ по масштабам превзойдут прежние

Фото: Unsplash

Грядущие лесные пожары в России превзойдут по масштабам прежние. Два года «пожарного» затишья могут смениться волной катастрофических возгораний, прогнозирует координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в разговоре с «Новыми известиями».

Как поясняет эколог, в предыдущие два года россиянам сильно везло с погодой. Относительно благополучными выдались летние сезоны и в самых пожароопасных регионах — Якутии, Иркутской области и Приамурье. В 2023 году сгорело 4,6 миллиона гектаров леса, в 2022-м — 5,17 миллиона гектаров на покрытых лесом землях и 8,96 миллиона гектаров всего. «Редко бывает, что такое везение повторяется три года подряд», — отмечает Ярошенко.

Материалы по теме:
Еле живая природа. По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
Еле живая природа.По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
6 января 2023
По всему миру беспощадно уничтожают леса. Чем это грозит планете?
По всему миру беспощадно уничтожают леса.Чем это грозит планете?
8 февраля 2023

К увеличению площади пожаров приводят меняющийся климат и реформирование лесной отрасли. Из-за новой модели управления в сельской местности практически не осталось лесхозов. Людей на местах не хватает, поэтому огонь начинают тушить, преимущественно когда он доходит до населенных пунктов, говорит эксперт. Госбюджет уходит на закупку новой техники, в то время как штат лесников сокращается. Также специалист обращает внимание, что при законодательном запрете сельхозпала контролируемые выжигания в России до сих пор разрешены. При этом такие профилактические меры могут провоцировать возникновение масштабных пожаров.

По оценкам Гидрометцентра и Рослесхоза, лесные пожары в стране продлятся до октября. Апрель будет относительно безопасным: четвертый и пятый уровень пожароопасности будет наблюдаться лишь на юге и Северном Кавказе. Однако уже с мая риск возгораний заметно вырастет и не спадет до конца сентября. В конце весны критические показатели пожароопасности будут фиксироваться от Таганрога до Владивостока. С июня пожары начнут охватывать все более северные регионы. Сильные возгорания прогнозируются в Астраханской области, Приморье и Краснодарском крае, предупреждает глава Рослесхоза Иван Советников.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Стало известно об удивительной особенности жителей российского города

      Мэрия Белгорода опровергла слухи о закрытых избирательных участках

      В России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

      Стоимость биткоина резко снизилась после рекордного роста

      В Киеве обеспокоились потерей значительных территорий к лету без помощи США

      Стюардесса сообщила о страхе летать на Boeing из-за частых поломок самолетов

      Названа сокращающая продолжительность жизни привычка

      ВСУ выпустили по территории России ракеты из РСЗО «Вампир»

      В США рассказали о затрачивающей 3500 долларов в секунду пушке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше