Масштабы грядущих лесных пожаров в России оценили

Эколог Ярошенко: лесные пожары 2024 года в РФ по масштабам превзойдут прежние

Грядущие лесные пожары в России превзойдут по масштабам прежние. Два года «пожарного» затишья могут смениться волной катастрофических возгораний, прогнозирует координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в разговоре с «Новыми известиями».

Как поясняет эколог, в предыдущие два года россиянам сильно везло с погодой. Относительно благополучными выдались летние сезоны и в самых пожароопасных регионах — Якутии, Иркутской области и Приамурье. В 2023 году сгорело 4,6 миллиона гектаров леса, в 2022-м — 5,17 миллиона гектаров на покрытых лесом землях и 8,96 миллиона гектаров всего. «Редко бывает, что такое везение повторяется три года подряд», — отмечает Ярошенко.

К увеличению площади пожаров приводят меняющийся климат и реформирование лесной отрасли. Из-за новой модели управления в сельской местности практически не осталось лесхозов. Людей на местах не хватает, поэтому огонь начинают тушить, преимущественно когда он доходит до населенных пунктов, говорит эксперт. Госбюджет уходит на закупку новой техники, в то время как штат лесников сокращается. Также специалист обращает внимание, что при законодательном запрете сельхозпала контролируемые выжигания в России до сих пор разрешены. При этом такие профилактические меры могут провоцировать возникновение масштабных пожаров.

По оценкам Гидрометцентра и Рослесхоза, лесные пожары в стране продлятся до октября. Апрель будет относительно безопасным: четвертый и пятый уровень пожароопасности будет наблюдаться лишь на юге и Северном Кавказе. Однако уже с мая риск возгораний заметно вырастет и не спадет до конца сентября. В конце весны критические показатели пожароопасности будут фиксироваться от Таганрога до Владивостока. С июня пожары начнут охватывать все более северные регионы. Сильные возгорания прогнозируются в Астраханской области, Приморье и Краснодарском крае, предупреждает глава Рослесхоза Иван Советников.