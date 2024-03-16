Ранее судимый мужчина выстрелил в жену и ребенка в российском регионе

В Приморье ранее судимый мужчина застрелил жену с ребенком и свел счеты с жизнью

В Приморском крае ранее судимый мужчина летально выстрелил в свою жену и малолетнего ребенка. Рядом с ними обнаружили стрелка без признаков жизни, сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.

По данным ведомства, все произошло в селе Григорьевка Михайловского района. 52-летний местный житель выстрелил из ружья в свою 44-летнюю супругу и их общего ребенка 2016 года рождения. Всех троих нашли на месте происшествия без признаков жизни.

В прокуратуре отметили, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Расследование продолжается. Организована проверка работы органов исправительной системы по контролю за условно осужденными.

Ранее житель Дагестана, оставшись недовольным решением судьи, выстрелил в водителя, сбившего его сына в прошлом году, и его адвоката около здания суда. Его задержали и возбудили дело по двум уголовным статьям.

