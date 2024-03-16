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13:03, 16 марта 2024Культура

Раскрыт гонорар переехавшей в Израиль певицы Савельевой на корпоративе в России

Гонорар переехавшей в Израиль певицы Савельевой в РФ составляет 600 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Раскрыт гонорар за выступление на закрытом мероприятии певицы и бывшей участницы группы «Фабрика» Саши Савельевой, которая ранее переехала жить в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, артистка решила вернуться в Россию и готова принимать заказы на выступления на частных корпоративах. Стоимость 45-минутного концерта Савельевой на закрытой вечеринке составляет 600 тысяч рублей. На нем исполнительница будет петь собственные треки, а также хиты «Фабрики».

В райдере певицы указано, что в ее гримерке должно быть несколько нарезок, куриный бульон (без использования кубика при приготовлении) или овощной суп, а также виски Jack Daniels.

Помимо готовности выступать на закрытых мероприятиях, Савельева планирует дать сольный концерт в мае этого года. Ее выступление должно пройти в клубе «16 тонн» или баре «Мумий тролль».

В октябре прошлого года Савельева призналась в том, что боится за себя и свою семью из-за проживания в Израиле. Тогда же супруга певицы — актера театра и кино Кирилла Сафонова потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины.

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      Анастасия Астахова
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