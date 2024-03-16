Макрон допустил новый визит на Украину

Макрон заявил о готовности приехать на Украину с конкретными предложениями

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов приехать на Украину, когда у него появятся конкретные предложения. Об этом он высказался в интервью, опубликованном в YouTube-канале телеканала ТСН.

Макрон подчеркнул, что обсудил свой новый визит на Украину с президентом страны Владимиром Зеленским. Французский лидер обещал приехать в страну и рассказал, что у него есть правило — планировать поездки в Киев таким образом, чтобы они принесли наибольшую пользу. Он рассказал, что намерен поехать в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Поэтому я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года», — объяснил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине. «Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — отметил политик.