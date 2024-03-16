Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:00, 16 марта 2024Бывший СССР

Рогов заявил о контроле ВС РФ центральной части Работино в Запорожской области

Рогов: ВС РФ контролируют центральную часть Работино в Запорожской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области. Об этом он сообщил ТАСС.

«В Работине ВСУ пытаются наших выбить с позиций. Сегодня можно говорить, что юг и центральная часть [населенного пункта] все же под нашим контролем [находятся], север — под ними. Наши ребята даже ротацию, переброску [пехоты] осуществляют на бронетехнике до центра села, такого раньше не было», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что военнослужащие РФ также отражают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским подразделениям.

«Я бы [так] охарактеризовал все происходящее на линии боевого соприкосновения на ореховском направлении Запорожской области: мы идем в атаку, что-то берем, потом отбиваем контратаки, потом опять что-то берем и снова отбиваем противника. За месяц несколько таких волн было, удачных для нас», — рассказал глава общественного движения. Он подчеркнул, что за успехами стоит «тяжелый ратный подвиг наших ребят».

Ранее Рогов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский провел чистку в рядах ВСУ из-за опасений бунта.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Наблюдатель из США обвинил западные СМИ во лжи о России

      В России отреагировали на поддержку Европарламентом передачи ракет Taurus Киеву

      Ивлеева пошутила о «голой вечеринке» на выборах президента

      Медведев пригрозил нарушителям порядка на выборах президента статьей

      В Ленинградской области потушили Вечный огонь

      Киев усилил террористические атаки в связи с выборами в России

      Pornhub приостановил деятельность в Техасе

      Концерт певца Малинина отменили в российском городе

      «Трактор» обыграл «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

      Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше