Рогов: ВС РФ контролируют центральную часть Работино в Запорожской области

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области. Об этом он сообщил ТАСС.

«В Работине ВСУ пытаются наших выбить с позиций. Сегодня можно говорить, что юг и центральная часть [населенного пункта] все же под нашим контролем [находятся], север — под ними. Наши ребята даже ротацию, переброску [пехоты] осуществляют на бронетехнике до центра села, такого раньше не было», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что военнослужащие РФ также отражают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским подразделениям.

«Я бы [так] охарактеризовал все происходящее на линии боевого соприкосновения на ореховском направлении Запорожской области: мы идем в атаку, что-то берем, потом отбиваем контратаки, потом опять что-то берем и снова отбиваем противника. За месяц несколько таких волн было, удачных для нас», — рассказал глава общественного движения. Он подчеркнул, что за успехами стоит «тяжелый ратный подвиг наших ребят».

Ранее Рогов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский провел чистку в рядах ВСУ из-за опасений бунта.