Рогов заявил о закреплении ВС России в центре Работино

Рогов: ВС России контролируют южную часть Работино и закрепились в центре

Российские военные закрепились в центре села Работино на запорожском направлении, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на этом участке. «У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, что украинские военные активно сдаются в плен на фоне активной работы российских беспилотников и артиллерии. Как уточнил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 70-го полка с позывным Доктор, «энтузиазма у противника очень сильно поубавилось».

