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13:53, 16 марта 2024Интернет и СМИ

Ролик с вбросом бюллетеней в Челябинской области оказался фейком

Ролик с вбросом бюллетеней в Челябинской области оказался фейком

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ролик с якобы вбросом бюллетеней в Челябинской области оказался фейком.

Оппозиционные Telegram-каналы распространяют ролик, в котором утверждается, что на закрытом избирательном участке Челябинска сотрудники комиссии вбрасывают бюллетени в приемник в 20:20 по местному времени.

По видео невозможно точно определить локацию, дату и время съемки. Съемка ведется издалека. В действительности видео, которое распространяют в качестве доказательства вброса бюллетеней в Челябинске, было снято в Нижегородской области, в Дзержинске. На видео ведется подсчет голосов, а не вброс, как утверждается в ролике.

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Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Именно этот процесс и попал на видео.

Для подсчета голосов используются специальные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) — электронные устройства, в функции которого входит не только подсчет голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством.

На видео запечатлены именно КОИБ, а не урны для голосования. Эти устройства отличаются по внешнему виду от урн — они менее прозрачные.

15 марта главный редактор телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) уже распространял данную видеозапись, на которую, как он тогда утверждал, попал момент вброса бюллетеней на избирательном участке №912 в Дзержинске Нижегородской области. Журналист указал, что эти кадры ему прислал подписчик.

Ролик с якобы вбросом бюллетеней в Челябинской области не получил широкого распространения в СМИ и социальных сетях. Видео публикуется в оппозиционных ресурсах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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