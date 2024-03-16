Россиян предупредили о связанной с погашением большого кредита сложности

Эксперт Белянчикова: из-за прогноза банкротства рефинансировать кредит сложнее

Из-за того, что банки стали включать в клиентскую оценку прогноз банкротства, россиянам будет труднее рефинансировать большие долги. О сложности, связанной с погашением кредита, агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Эксперт отметила, что после появления упрощенной процедуры банкротства граждан банки стали делать соответствующий прогноз, оценивая добросовестность заемщика. Она подчеркнула, что из-за этого пункта число одобренных заявок по кредитам может снизиться на 20-30 процентов.

Кроме того, из-за этого россиянам станет сложнее рефинансировать большой долг по кредиту. «Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю», — раскрыла Белянчикова.

Ранее сообщалось, что ряд российский финансовых организаций стали включать в оценку добросовестности заемщика как прогноз его возможного дефолта, так и возможность личного банкротства. Россиянам напомнили, что с ноября 2023 года для признания банкротом во внесудебном порядке у гражданина должен быть долг в размере не менее 25 тысяч рублей и не более 1 миллиона рублей.