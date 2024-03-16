Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

Врач Макаров заявил, что голова может болеть из-за искривленной перегородки носа

Врач-отоларинголог и пластический хирург Андрей Макаров раскрыл неожиданную причину головной боли. В материале для портала «Доктор Питер» он заявил, что неприятные ощущения могут возникать из-за искривленной носовой перегородки.

Макаров раскрыл россиянам, что у большинства людей носовая перегородка искривлена. При этом, по его словам, это не требует обращения к врачу, если у человека нет жалоб на самочувствие.

Среди таких он выделил головную боль, частые насморки, храп, более тяжелое течение простуды и других заболеваний. Также, по его словам, люди с искривленной перегородкой хуже спят и чувствуют усталость после пробуждения.

Макаров заявил, что в случае, если человека беспокоят подобные проявления, он может сделать септопластику.