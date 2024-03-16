Россиянин предотвратил кражу 46 миллионов рублей из чужого авто и попал на видео

Житель Москвы остановил вора, пытавшегося украсть 46 млн рублей из чужого авто

Житель Москвы предотвратил кражу сумки с 46 миллионами рублей из чужого автомобиля и попал на видео. Об этом в субботу, 16 марта, в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура и публикует ролик с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина в черной кофте и капюшоне подбегает к белой иномарке, припаркованной на улице Малая Пироговская. Злоумышленник разбивает стекло машины, достает сумку с деньгами с задних сидений и пытается скрыться. В какой-то момент перед ним оказывается случайный прохожий, который не дает вору убежать и удерживает его до приезда полиции.

Уточняется, что 32-летнего мужчину задержали. Суд отправил его под стражу.

Ранее в Самарской области мужчина пытался похитить более миллиона рублей из банкомата и попал на видео. Его задержали сотрудники Росгвардии.