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13:08, 16 марта 2024Россия

Россиянка захотела скрыть беременность от мужа и сделала аборт на седьмом месяце

В Ставрополье женщина сделала аборт, пытаясь скрыть от мужа 7 месяц беременности

Фото: Unsplash

Жительница Ставропольского края самостоятельно сделала аборт, пытаясь скрыть от мужа седьмой месяц беременности. Об этом сообщает Baza.

Все произошло в городе Лермонтове. 38-летний водитель вернулся домой и нашел свою супругу в луже крови в ванной. Рядом с женщиной лежало тело семимесячной девочки. Находясь в шоковом состоянии, мужчина вызвал скорую помощь, но врачи не успели спасти россиянку.

С места происшествия криминалисты изъяли таблетки, вызывающие преждевременные роды. Как уточняет издание, ставрополец даже не подозревал о беременности жены.

Ранее в Пятигорске женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму.

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      Олеся Мицкевич
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