Россиянка захотела скрыть беременность от мужа и сделала аборт на седьмом месяце
В Ставрополье женщина сделала аборт, пытаясь скрыть от мужа 7 месяц беременности
Жительница Ставропольского края самостоятельно сделала аборт, пытаясь скрыть от мужа седьмой месяц беременности. Об этом сообщает Baza.
Все произошло в городе Лермонтове. 38-летний водитель вернулся домой и нашел свою супругу в луже крови в ванной. Рядом с женщиной лежало тело семимесячной девочки. Находясь в шоковом состоянии, мужчина вызвал скорую помощь, но врачи не успели спасти россиянку.
С места происшествия криминалисты изъяли таблетки, вызывающие преждевременные роды. Как уточняет издание, ставрополец даже не подозревал о беременности жены.
Ранее в Пятигорске женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму.