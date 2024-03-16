Россиянка захотела скрыть беременность от мужа и сделала аборт на седьмом месяце

В Ставрополье женщина сделала аборт, пытаясь скрыть от мужа 7 месяц беременности

Жительница Ставропольского края самостоятельно сделала аборт, пытаясь скрыть от мужа седьмой месяц беременности. Об этом сообщает Baza.

Все произошло в городе Лермонтове. 38-летний водитель вернулся домой и нашел свою супругу в луже крови в ванной. Рядом с женщиной лежало тело семимесячной девочки. Находясь в шоковом состоянии, мужчина вызвал скорую помощь, но врачи не успели спасти россиянку.

С места происшествия криминалисты изъяли таблетки, вызывающие преждевременные роды. Как уточняет издание, ставрополец даже не подозревал о беременности жены.

Ранее в Пятигорске женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму.

