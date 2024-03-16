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20:30, 16 марта 2024Россия

Российская гимнастка сорвалась с высоты во время шоу и попала на видео

Гимнастка сорвалась с высоты во время шоу в Новосибирске, ее госпитализировали

Гимнастка не удержалась в шпагате и сорвалась с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе» в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который публикует видео с места происшествия.

На кадрах женщина во время выполнения трюка держится за кольцо ногами и пытается подтянуться в шпагате. В какой-то момент она не успевает перехватиться руками за кольцо и падает вниз. При выполнении трюка на ней не было никакой страховки.

Потерпевшую госпитализировали, сейчас ее осматривают врачи. Она находится в сознании.

Ранее гимнастка потеряла равновесие во время исполнения трюков на ленте и упала с высоты трех метров на глазах у посетителей цирка в Барнауле.

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      Олеся Мицкевич
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