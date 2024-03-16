Российский губернатор стал волонтером и поработал в избирательной комиссии

Глава Омской области Хоценко поработал водителем у избирательной комиссии

Губернатор Омской области Виталий Хоценко стал волонтером и несколько часов поработал водителем у избирательной комиссии. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом», — написал он. Хоценко признался, что за время своей работы успел посетить с комиссией молодую семьи Журавлевых и ветерана Елену Михайловну Кудрявцеву.

Ранее губернатор Омской области вместе с другими главами регионов призвал россиян участвовать в выборах президента России. Хоценко подчеркнул, что успел проголосовать вместе со своей семьей.