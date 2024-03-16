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20:11, 16 марта 2024Силовые структуры

Российского профессора арестовали за попытку испортить бюллетени

Профессора УрФУ арестовали на 15 суток за попытку испортить бюллетени

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову, пытавшуюся испортить бюллетени на одном из избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

По данным свердловского избиркома, злоумышленницу задержали на избирательном участке в гимназии №13 при попытке пронести в здание зеленку. Уточняется, что избирательные бюллетени, а также комплексы их обработки и другая документация не были повреждены.

Ранее еще одного жителя Екатеринбурга задержали при попытке вылить зеленку в урну с бюллетенями из-за несуществующего долга.

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      Олеся Мицкевич
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