Пытавшийся вылить зеленку в урну с бюллетенями россиянин объяснил свои мотивы

На Урале мужчина попытался испортить бюллетени из-за несуществующего долга

Житель Екатеринбурга попытался вылить зеленку в урну с бюллетенями из-за несуществующего долга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Председатель участковой избирательной комиссии заподозрил неладное, когда россиянин около десяти минут не выходил из кабинки для голосования. Все это время мужчина с кем-то говорил по телефону. Когда он вышел из кабинки, в его руках был пакет с зеленкой, после чего горожанина задержали.

На допросе екатеринбуржец заявил, что испортить бюллетени его уговорил в ходе телефонного разговора представившийся следователем собеседник. Лжесотрудник заявил о якобы взятом на имя мужчины кредите. После этого он уговорил россиянина оказать содействие в устранении якобы выявленных нарушений на избирательном участке.

15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, были зафиксированы несколько попыток сорвать голосование. В ряде городов, в том числе в Москве, пришедшие на избирательные участки жители облили зеленкой урны для бюллетеней.

В связи с попытками сорвать выборы в Госдуме заявили о планах ужесточить ответственность за совершение совершение таких преступлений. Поправки в статью 141 Уголовного кодекса пообещали разработать в ближайшее время.

