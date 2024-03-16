ВСУ сбросили взрывное устройство у избирательного участка в Запорожской области

ВСУ сбросили снаряд с дрона у избирательного участка в селе Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили снаряд с дрона у избирательного участка в селе Благовещенка в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя участковой избирательной комиссии №511 Наталью Рябенькую.

«[ВСУ] сбросили взрывное устройство с беспилотного аппарата буквально в пяти-шести метрах от здания Дома культуры, где находится наш участок. Как сказали военные, это какой-то фосфорный снаряд», — cообщила Рябенькая.

По ее словам, инцидент произошел в субботу, 16 марта, в 7:00 по московскому времени. Она добавила, что пострадавших нет, здание, где расположился участок, тоже не получило повреждений.

Ранее 16 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ планировали атаковать социальные объекты и избирательные участки на левом берегу Днепра. Он уточнил, что российским военнослужащим удалось с помощью подпольщиков уничтожить позиции украинской армии.