Шкаф Ивлеевой продадут и направят деньги на СВО

Шкаф из несостоявшейся гардеробной Ивлеевой продадут и направят деньги на СВО

Шкаф, который должен был стоять в гардеробной блогерши Анастасии Ивлеевой, продадут и направят деньги на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом заявил руководитель мебельной компании Дмитрий Ларичкин, передает Telegram-канал SHOT.

Ранее Ивлеева рассказала, что мебельщики обманули ее на миллион рублей. По ее словам, после получения аванса сотрудники перестали выходить на связь. При этом компания утверждает, что произошла только небольшая задержка. Блогерша подала в суд и добилась компенсации в шесть тысяч рублей. Ивлеева подала аппелляцию, требуя увеличить сумму.

Ларичкин планировал подать встречный иск, но передумал. Вместо этого он решил выставить гардероб на аукцион, когда его сборка будет завершена. «Считаю, что я прав, и суд это подтвердил. Собаки тявкают, караван идет», — заявил бизнесмен.

Ранее Ивлеева купила новую квартиру. Блогерша не сообщила подробностей о приобретении и не стала называть цену.