СК возбудил уголовное дело после поджога кабинки на избирательном участке

СК возбудил уголовное дело после поджога кабинки для голосования в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после поджога кабинки на избирательном участке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на одном из избирательных участков женщина подожгла «легковоспламеняющейся жидкостью» кабинку для голосования.

Уголовное дело было возбуждено по статье 141 УК России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Обвиняемой грозит наказание в виде исправительных работ на срок до года.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.