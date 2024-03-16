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17:13, 16 марта 2024Бывший СССР

Сотрудники украинского военкомата обманом проникли в жилой дом и попали на видео

Сотрудники военкомата в Днепропетровске обманом попали в жилой дом

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Сотрудники военкомата в Днепропетровске стали обманом попадать в жилые дома для принудительной мобилизации населения. Один из таких инцидентов оказался запечатлен на видео, опубликованное Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах двое сотрудников украинского военкомата стоят около входа в подъезд. Один из них звонит в случайную квартиру с помощью домофона и притворяется другом жильца другой квартиры. Он говорит, что ненадолго вышел из дома и теперь не может попасть внутрь. Собеседник соглашается открыть дверь, после чего военный заходит в дом и идет к нужной квартире.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер предупредил Украину о риске потерять контроль над несколькими городами при продолжении конфликта с Россией.

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      Александра Качан
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