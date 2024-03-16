Стало известно о тайном плане МИД Германии по поставке Украине Taurus

Spiegel: глава МИД ФРГ Бербок тайно работает над планом по поставке Киеву Taurus

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок тайно работает над планом по поставке Украине крылатых ракет Taurus, не пересекая красных линий канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, один из вариантов заключается в том, чтобы передать оружие Великобритании, чтобы Лондон отправила его Киеву. При этом ФРГ рассчитывает оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.

Ранее портал T-Online со ссылкой на свои источники писал о том, что отказ Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus связан с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Киеву может противоречить интересам безопасности ФРГ.