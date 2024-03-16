ЦИК обнародовал общероссийские данные об очной явке на президентских выборах

ЦИК: очная явка на выборах президента России с целом по стране превысила 40 %

Очная явка на выборах президента России в целом по стране превысила 40 процентов. Данные Центризбиркома приводит ТАСС.

По данным установленного в ЦИК онлайн-табло, явка преодолела 40-процентный барьер в 13:32 по московскому времени.

Обнародованные сведения о явке не учитывают данных дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Избиратели могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. Голосование завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.

Ранее наблюдатель из Мексики похвалил одну особенность выборов президента России. Отличительной чертой он назвал трехдневное голосование и заявил, что такой подход к организации электоральной процедуры предоставляет избирателям больше времени на принятие решения.

