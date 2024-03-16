ЦИК представил данные о голосовании на выборах президента России за рубежом

ЦИК: на выборах президента за рубежом досрочно проголосовал 62791 человек

На выборах президента России за рубежом досрочно проголосовал 62791 человек. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев, слова которого приводит ТАСС.

16 марта в России стартовал второй день выборов президента России.

Согласно приведенным Андреевым данным, участие в досрочном голосовании приняли граждане России, находящиеся в 41 стране. Ход голосования за рубежом член Центризбиркома назвал штатным.

Голосование на выборах президента России завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.

Ранее в МИД сообщили о попытках помешать проведению выборов президента России за рубежом. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, речь идет преимущественно о странах, признанных в России недружественными и добавила, что Москва не оставит эти действия без ответа.