ЦИК представил данные о голосовании на выборах президента России за рубежом
На выборах президента России за рубежом досрочно проголосовал 62791 человек. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев, слова которого приводит ТАСС.
16 марта в России стартовал второй день выборов президента России.
Согласно приведенным Андреевым данным, участие в досрочном голосовании приняли граждане России, находящиеся в 41 стране. Ход голосования за рубежом член Центризбиркома назвал штатным.
Голосование на выборах президента России завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.
Ранее в МИД сообщили о попытках помешать проведению выборов президента России за рубежом. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, речь идет преимущественно о странах, признанных в России недружественными и добавила, что Москва не оставит эти действия без ответа.