Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 16 марта 2024Россия

ЦИК представил данные о голосовании на выборах президента России за рубежом

ЦИК: на выборах президента за рубежом досрочно проголосовал 62791 человек

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На выборах президента России за рубежом досрочно проголосовал 62791 человек. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев, слова которого приводит ТАСС.

16 марта в России стартовал второй день выборов президента России.

Согласно приведенным Андреевым данным, участие в досрочном голосовании приняли граждане России, находящиеся в 41 стране. Ход голосования за рубежом член Центризбиркома назвал штатным.

Голосование на выборах президента России завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.

Ранее в МИД сообщили о попытках помешать проведению выборов президента России за рубежом. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, речь идет преимущественно о странах, признанных в России недружественными и добавила, что Москва не оставит эти действия без ответа.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Байден оскорбил Путина, назвав его бандитом. Чем вызвано поведение президента США и при чем здесь голоса избирателей

      В МИД России отреагировали на планы ЕС согласовать новые санкции

      В Петербурге нашли «инопланетный космический корабль»

      ЦИК представил данные о голосовании на выборах президента России за рубежом

      В МИД России заявили о попытках Запада сорвать президентские выборы в России

      В Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы

      В Белгороде снаряд разорвал легковушку и попал на видео

      Врач назвал простые упражнения для борьбы с головной болью

      В МИД России предупредили Армению о последствиях антироссийского курса

      На Украине начали эвакуацию жителей граничащих с Россией территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше