Захарова заявила о попытках помешать проведению выборов за границей

Захарова: недружественные страны затянули ответ на ноту по организации выборов

Недружественные страны затянули ответ на ноту России по организации выборов президента, дополняли его положениями о новых регионах. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Несколько месяцев назад мы начали слышать от зарубежных стран либо на уровне их официальных властей, либо по линии их органов безопасности, что проводить выборы президента России за рубежом Москве никто не позволит», — отметила она.

Это касается по большей степени тех стран, которые Россия более года назад назвала недружественными. Запугивали по-разному, уточнила дипломат. По ее словам, после того как Москва поняла, какой курс был выбран западными странами, она разослала дипломатические ноты по всем странам.

Захарова подчеркнула, что «особый интерес представлял ответ недружественных режимов». При этом от дружественных стран Москва получила ответы так, как и обычно, сюрпризов не было.

Ранее сообщалось, что треть избирателей России проголосовала в первый день выборов президента. Владимир Путин проголосовал в первый день. Отмечается, что глава государства отдал свой голос дистанционно.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.